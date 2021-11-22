Владимирцы увидят произведения искусства, наполнявшие усадьбу Храповицкого

фото с сайта ВСМЗ

26 ноября в музейном центре «Палаты» откроется выставка, посвященная художественному собранию бывших владельцев имения Муромцево – дворян Храповицких. В коллекциях Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится более 250 предметов из усадьбы, поступивших в музей в 1920 и 1925 годы.

Впервые в едином выставочном пространстве собраны произведения искусства, составлявшие убранство главного усадебного дома вплоть до 1918 года: живопись, коллекционное оружие, скульптура, гобелены, фарфор, мебель, фотографии.

Живописную часть коллекции составляют, в основном, полотна отечественных живописцев, выпускников Академии художеств последней четверти XIX – начала XX в. Предметы декоративно-прикладного искусства представлены изделиями, модными в эпоху модерна: французской бронзой, фарфором, гобеленами, итальянским мрамором, образцами восточной керамики и другими предметами, украшавшими когда-то необычный усадебный дом, напоминавший средневековый замок.

На выставке рассказывается об этапах строительства замка, соединившем в себе образы французских дворцов-шато и шотландских замков-крепостей, о роскошном архитектурно-парковом ансамбле имения и, конечно же, о бывших владельцах усадьбы – Владимире Храповицком и его жене Елизавете Ивановне.

Дополнительную информацию о многих произведениях, представленных на выставке, можно будет получить по QR-кодам. А еще – посмотреть специально сделанный фильм об убранстве внутренних интерьеров замка при прежних владельцах.

Цена билета - 100, 150 рублей.