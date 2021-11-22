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Общество22 ноября 2021 11:04

В Вязниках отец угощал несовершеннолетнюю дочь пивом, чтобы поднять свой авторитет

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Вязниковская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье "вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное родителем".

Установлено, что мужчина с декабря 2020 по август 2021 года неоднократно приобретал и угощал свою несовершеннолетнюю дочь пивом, стремясь расположить к себе и поднять свой авторитет в ее глазах.

Своими действиями он причинил вред физическому и психическому здоровью девочки, её моральному облику.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Вязниковским городским судом

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.