Больше 140 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

В государственных и частных больницах, расположенных во Владимире, а также во временных пунктах вакцинации, созданных медиками, жители областного центра продолжают прививаться против коронавируса.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 22 ноября первым компонентом вакцины привились 140732 жителя областного центра. Вторым компонентом вакцины привиты в общей сложности 121902 владимирца.

За время прививочной кампании в лечебные учреждения областного центра поступило в общей сложности 199322 комплектов доз вакцины.