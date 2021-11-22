Во Владимирском театре кукол покажут премьерный спектакль "Женитьба"

фото с сайта Владимирского театра кукол

30 ноября Владимирский театр кукол представит новый спектакль "Женитьба". Это одна из самых известных пьес Гоголя сюжетно есть перевёртыш классического водевиля со сватовством.

Действующие лица вполне традиционны для этого популярного жанра середины 19 века - незадачливый жених (конечно же дворянин), богатая и глуповатая невеста (конечно же купеческая дочь) и комическая суета «забавных» персонажей (свахи, другие незадачливые женихи, непутёвые слуги). По закону водевиля всё должно закончиться свадьбой, а в «Женитьбе» происходит полная противоположность - жених перед самой свадьбой сбегает через окно, невеста - убита горем и опозорена.

Постановщики из Санкт-Петербурга подошли к решению спектакля через яркие, крупные формы, синтезируя традиционный театр и опыт освоения современных форм и материалов. Огромное значение в спектакле имеет авторская музыка, которая усилит эмоциональное воздействие от преувеличенных и, почёркнуто грубых, визуальных образов персонажей и сценографии («куклы-костюмы», маски, классические театральные куклы, предметы современного и «старинного» быта и др.).

Билеты можно купить по Пушкинской карте.