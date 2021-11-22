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Здоровье22 ноября 2021 10:40

Во Владимирской области за сутки умерло еще 14 человек

114 выздоровело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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22 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 319 новых случаев заболевания Covid-19. В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77,1 процента из них занято (1784), свободна 531 койка.

53980 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек. За период наблюдения в области отмечено 2415 летальных случаев (+14 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 497661 житель региона, второй – 423041.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.