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Общество22 ноября 2021 10:05

В Гусь-Хрустальном на публичные слушания по обсуждению отмены прямых выборов мэра будут пускать только по QR-кодам

Обсуждение пройдет 25 ноября
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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25 ноября в Гусь-Хрустальном пройдут публичные слушания по проекту решения местного Горсовета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области". Обсуждать будут отмену прямых выборов мэра. Слушания состоятся в здании администрации города.

Пикантность ситуации заключается в том, что на сайте мэрии объявили, что пускать на публичные слушания будут только тех, кто имеет действующий QR-код, полученный на портале "Госуслуг", то есть сделавших прививку от коронавируса или перенесших ковид в последние 6 месяцев. Вместо кода можно предъявить бумажный сертификат с отметкой о проведении вакцинации от Covid-19 или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, но это не меняет сути.