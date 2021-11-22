В Гусь-Хрустальном на публичные слушания по обсуждению отмены прямых выборов мэра будут пускать только по QR-кодам

25 ноября в Гусь-Хрустальном пройдут публичные слушания по проекту решения местного Горсовета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области". Обсуждать будут отмену прямых выборов мэра. Слушания состоятся в здании администрации города.

Пикантность ситуации заключается в том, что на сайте мэрии объявили, что пускать на публичные слушания будут только тех, кто имеет действующий QR-код, полученный на портале "Госуслуг", то есть сделавших прививку от коронавируса или перенесших ковид в последние 6 месяцев. Вместо кода можно предъявить бумажный сертификат с отметкой о проведении вакцинации от Covid-19 или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, но это не меняет сути.