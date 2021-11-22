Владимирцы пожаловались на медицину за прошлую неделю 1882 раза

Владимирское здравоохранение уже давно является одной из самых проблемных сфер жизни в 33 регионе. Однако последние недели региональная медицина вызывает просто зашкаливающий уровень негодования у жителей области.

ЦУР по Владимирской области обнародовал данные по числу жалоб от владимирцев, и здравоохранение стало самым проблемным направлением. На него в течение 11-17 ноября пожаловались 1882 раза. Для сравнения, на ЖКХ и благоустройство, идущие вторыми в антирейтинге, пожаловались всего 219 раз. А про дороги вспомнили и вовсе лишь сто человек. Если посмотреть на число жалоб в динамике, то видно, что резкий рост числа жалоб на медицину произошел в конце октября, и с тех пор не снижается. Скорее всего, это стало следствием роста заболеваемости коронавирусом в регионе в середине октября.

Лидирует по числу обращений город Владимир. Из областного центра пришло 179 жалоб. На втором месте идет Петушинский район (81), на третьем - Александровский район (44).