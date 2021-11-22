Во Владимире пройдет неделя казахской культуры

Областная библиотека для детей и молодёжи приглашает на Неделю казахской культуры «Шатер степей, лесов и гор», которая будет проходить в двух корпусах библиотеки с 22 по 26 ноября в рамках проекта «Владимир интернациональный».

22 ноября в 16.00 (г. Владимир, пр. Строителей, 23) - торжественное открытие, выставки, викторины, выступления мастеров искусств

23 ноября в 11.00 (г.Владимир, ул. Мира, 51) - знакомство с героями казахских сказок, спектакль театра теней, в течение дня - громкие чтения казахских сказок. В 11.00 и 15.00 интерактивная викторина «Путешествие по стране Казахстан»;

В 14.30 (пр. Строителей, 23) - чтение казахских сказок и просмотр мультфильма «Аксак Кулан».

24 ноября в 12.00 (ул. Мира, 51) - беседа о произведениях искусства и предметах народного творчества; в 17.00 Игра-путешествие «Казахстан - страна Великой степи»

В 18.00 (пр. Строителей,23) - «Семейные традиции Казахстана».

25 ноября в 14.30 (пр. Строителей, 23) - - знакомство с героями казахских фильмов и мультфильмов;

В 11.00 и 16.00 (ул. Мира, 51) - громкие чтения и просмотр мультфильмов по казахским народным сказкам

26 ноября в 12.00 (ул. Мира, 51) - «Шашу и Саркыт» рассказ о культурных традициях Казахстана, народных праздниках и музыке в течение дня казахские народные игры;

В течение дня (пр. Строителей, 23) - громкие чтения «Казахский народный эпос» в рамках проекта «Читающее королевство» читаем и разгадываем казахские загадки и кроссворд.