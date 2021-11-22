В Коврове местный житель воровал в детских садиках москитные сетки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи ковровской полиции завершили расследование уголовных дел по двум эпизодам краж. В обоих случаях фигурантом проходит 37-летний местный житель.

По версии следствия, в минувшем июле мужчина дважды воровал с окон детских садиков москитные сетки. Он пробирался на территорию учреждений через забор, снимал сетки, а затем их алюминиевый профиль сбывал в пункт приема металла.

Таким образом, мужчина нанес садикам ущерб на общую сумму 7415 рублей. Попался он благодаря участковому, который хорошо знает свой участок и живущий на нем народ. Полицейский без труда опознал одного из своих подопечных на видеозаписях камер с места преступлений, после чего мужчина был задержан. Он сознался в кражах и уже во время следствия полностью возместил ущерб.

В скором времени это дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.