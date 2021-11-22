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Происшествия22 ноября 2021 6:52

Под Вековкой из-за сбоя автоматики задержались четыре пассажирских поезда

Инцидент случился утром 20 ноября на перегоне Нечаевская — Торфопродукт
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в минувшую субботу, в 06.18, на первом пути перегона Нечаевская-Торфопродукт в Гусь-Хрустальном районе, совсем недалеко от узловой станции Вековка, произошел сбой в работе устройства автоблокировки. Проще говоря, временно вышла из строя система светофоров.

Уже в 08.14 специалисты восстановили работу системы, однако из-за этого произошла задержка четырех пассажирских поездов, следовавших по нечетному направлению.

Так, поезд №57 «Йошкар-Ола — Москва» задержался на 36 минут, поезд №25 «Ижевск — Москва» - на один час, поезд №71 «Чебоксары — Москва» - на 44 минуты, а дольше других задержался состав «Нижневартовск — Москва» - его задержка составила 1 час 13 минут.

Железнодорожники принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.