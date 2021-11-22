Муромлянин сделал вид, что продал автомобиль, чтобы не платить алименты

Судебный пристав-исполнитель обратился в Муромский городской суд с иском о признании недействительной сделки по отчуждению автомобиля должником исполнительного производства.

Должник, зная о том, что должен алименты, заключил сделку о продаже своей машины, но фактически автомобиль остался в его владении. Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что сделка является мнимой, совершалась лишь для вида, с целью избежать обращения взыскания на автомобиль в рамках исполнительного производства.

Решением суда исковые требования судебного пристава-исполнителя удовлетворены, договор признан недействительным, автомобиль возвращен в собственность прежнего владельца – должника по исполнительному производству. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение законным и обоснованным, оставила его без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.