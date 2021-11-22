Сутки в новогоднем Суздале обойдутся в более чем 2 тысячи рублей

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать на Новый год в России.

Крым и Краснодарский край являются самыми востребованными направления, чтобы отдохнуть в новогодние праздники. Россияне массово бронируют жильё на новогоднюю неделю в Ялте и Сочи и тратят на бронирование квартир и гостевых домов от тысячи до полторы за ночь на одного человека.

В топ-10 городов на Новый год также вошли Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Осташков, Суздаль, Петрозаводск, Калининград и Углич. Самая низкая стоимость ночи в отеле в новогодние праздники — в Казани — около тысячи рублей за одного. Дороже всего выходит арендовать коттедж на 4-6 человек в Угличе — более шести тысяч рублей за одного.

Ночь в Суздале обойдется в среднем в 2395 рублей. Туристы готовы провести в древнем городе 4 дня.