В Судогоде студентам показали последствия ДТП на стоянке разбитых машин

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в разных районах региона в этот день, который проводится каждое третье воскресенье ноября, прошли различные мероприятия.

Вместе с тем, самым показательным стала акция, проведенная в Судогодском районе. Здесь сотрудники полиции и МЧС, а также сотрудники отдела по работе с молодежью райадминистрации привели студентов на специализированную автостоянку, где находятся автомобили, попавшие в ДТП.

Таким образом, молодые люди своими глазами смогли увидеть, к чему приводят нарушения правил дорожного движения, даже не очень значительные.

По сведениям областного Управления ГИБДД, в Судогодском районе за минувшие 10 месяцев случилось 95 ДТП, в которых 16 человек погибли и 150 получили различные травмы.

Всего же по области в 2021 году произошло уже более 1500 аварий с пострадавшими, в которых погибло 205 человек и более 2100 человек пострадало.