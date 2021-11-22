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Здоровье22 ноября 2021 6:23

Во Владимирской области 22 ноября коронавирус диагностирован у 319 человек

Ситуация стабилизировалась
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 22 ноября лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

71 случай во Владимире, 39 - в Муромском, 38 - в Ковровском, 36 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Суздальском, 15 - в Петушинском, по 14 в Вязниковском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, 13 заболевших в Собинском, 12 - в Александровском, 10 - в Киржачском, 9 - в Камешковском, 6 - в Меленковском, 5 - в Гороховецком, 4 - в Судогодском, 3 - в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 928 случаев заболевания (16 350 сл. в г. Владимире, 8063 сл. в Гусь-Хрустальном, 7744 сл. о. Муром, 6236 сл. в Ковровском, 3533 сл. в Александровском, 3465 сл. в Петушинском, 2928 сл. в Юрьев-Польском, 3008 сл. в Вязниковском, 2976 сл. в Кольчугинском, 2915 сл. в Суздальском, 2370 сл. в Собинском, 2371 сл. в Киржачском, 1788 сл. в Меленковском, 1701 сл. в Гороховецком, 1471 сл. в Камешковском, 1256 сл. в Селивановском, 964 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).