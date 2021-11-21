Владимирцам предлагают связать теплые вещи для нуждающихся детей и взрослых

Фото ОНФ по Владимирской области.

Во Владимирской области запустили акцию "Россия связана добром", основная идея которой передать зимние вещи многодетным семьям и социально-реабилитационным учреждениям для детей. Акция проходит уже второй год.

«Акция сразу стала популярной среди владимирцев. Те, кто не умел вязать, приносили пряжу, а мы уже передавали ее своим подшефным бабушкам. В этом году мы решили возобновить добрую зимнюю традицию. Кстати, об этом нас попросили те же бабушки – сказали, что снова хотят порадовать жителей своими теплыми подарками», - рассказала координатор команды «Молодёжки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

Носки, варежки, шапки, жилетки, джемперы – волонтеры собрали уже несколько десятков теплых вещей. В этом году акцию поддержали студенты Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза, а также участники добровольческого движения «Доброштаб». Сбор теплых вещей продолжается. В преддверии Нового года добровольцы передадут их в благотворительный фонд «Виктория». Всех желающих поддержать акцию участники «Молодёжки ОНФ» ждут в офисе регионального Исполкома ОНФ, по адресу: Электроприборовский проезд, 2а.