В Муромскую городскую больницу поступил новый передвижной маммограф

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В Муромскую городскую больницу №3 по нацпроекту "Здравоохранение" поступил новый передвижной маммограф. Он предназначен для раннего выявления рака груди. Основное его преимущество – высокая разрешающая способность медицинского изображения и низкая доза облучения пациентов и персонала.

Как сообщила главный врач Муромской городской больницы №3 Марина Котрова, в настоящее время диагностическое оборудование работает в тестовом режиме на базе медицинского учреждения, а с декабря намечены выезды в населенные пункты Муромского района.

"Уже составлен график, по которому проводится обследование населения района. Первые выезды передвижного маммографа состоятся в село Борисоглеб, поселок Механизаторов и поселок фабрики имени Войкова", - уточнила руководитель медучреждения.