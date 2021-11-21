Во Владимирской области горела баня эко-отеля "Велес"

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Вечером 20 ноября в Камешковском районе загорелась баня в эко-отеле "Велес". Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, в 19.16 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Дворики.

Как оказалось, горела отдельно стоящая баня на территории эко–отеля. К моменту приезда пожарных открытого огня не было видно, но из бани валил сильный дым. В итоге сотрудники МЧС потушили пожар. Пострадала внутренняя отделка бани на площади 40 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.