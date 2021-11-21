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Происшествия21 ноября 2021 6:15

В Струнино из-за позднего вызова пожарных полностью сгорел двухквартирный дом

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Вечером 20 ноября в городе Струнино Александровского района полностью сгорел одноэтажный двухквартирный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре им поступил слишком поздно, и к моменту приезда пожарных дом №23 на улице Красной сильно горел. Кровля дома горела по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.