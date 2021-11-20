Во Владимирской области снег на дорогах убирали более двухсот машин

Во Владимирской области за прошедшие сутки на региональных дорогах для уборки снега было задействовано 82 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. В день на 20 ноября на региональные дороги для борьбы со снегопадом вышло 214 дорожных машин.

Чтобы справиться с гололедом, использовали почти полторы тысячи тонн песко-соляной смеси. Всего для работ задействовано порядка 900 человек. Как отмечают в областной администрации, на всем протяжении сети региональных дорог обеспечен безопасный проезд транспортных средств. За прошедшие сутки в связи с погодными условиями дорожно-транспортные происшествия не зафиксированы.