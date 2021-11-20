Вице-губернатор Александр Ремига заболел коронавирусом

Вице-губернатора Владимирской области Александр Ремига, который вакцинировался и даже ревакцинировался против новой коронавирусной инфекции, заболел коронавирусом. Чиновник в соцсетях рассказал, что 16 ноября ему был поставлен COVID-19. По его словам, он переносит болезнь легко благодаря прививки. Небольшая температура 37,5 продержалась у него два дня,вторник и среду, но в четверг и в пятницу он уже смог работать удаленно, хотя обоняние у него пропало и пока не восстановилось.

Александр Ремига, ранее уже болевший коронавирусом, призвал всех прививаться, отметив, что теперь он точно знает: после прививки болезнь переносится легко. И призвал владимирцев поберечь себя.