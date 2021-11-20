Во Владимире иностранца оштрафовали за покупку поддельной миграционной карты

Гость Владимира осужден за приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права. Являясь гражданином Республики Узбекистан, имея умысел, он приобрел за 5000 рублей у неустановленного лица поддельную миграционную карту на его имя с проставленным поддельным дата-штампом, которую он стал хранить для дальнейшего использования. Позднее, находясь в здании отделения по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, мужчина умышленно предъявил ее сотруднику ОВМ УМВД России по Владимирской области для предоставления ему права на временное пребывание в Российской Федерации, в том числе право на регистрацию, и на последующее трудоустройство на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый иностранец вину признал полностью, согласившись с предъявленным ему обвинением, поддержав ранее заявленное им ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке без проведения судебного разбирательства. При назначении наказания и определении его вида суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также установленные по делу фактические обстоятельства и, принимая во внимание данные о личности подсудимого, являющегося иностранным гражданином и впервые совершившим преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, в связи с чем мужчина получил только штраф - 5000 рублей.