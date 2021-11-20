На трассе М-7 под Владимиром восстановили движение в сторону Владимира

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва- Нижний Новгород, пролетное строение надземного перехода убрано с проезжей части основного хода автодороги М-7 «Волга». Движение в сторону Владимира было открыто чуть раньше, а в сторону Москвы движение запустили в 18:05, после того, как в 17:40 дорожные службы убрали конструкцию перехода с дороги. Для ликвидации последствий задействовали восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышку. А всего последствия аварии ликвидировали с помощью 47 человек и 17 машин.

По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, перевозчик негабаритного груза отклонился от указанного в специальном разрешении маршрута движения через Кольчугино.

Дорожники обещают в ближайшее время определить сроки восстановления сооружения. А для пешеходов организуют временный наземный переход со светофором.