Александр Авдеев приехал на место обрушения пешеходного перехода

Напомним, из-за тягача, задешего надземный пешеходный переход, движение по главной транспортной артерии Владимирской области от Покрова до Ставровского поворота парализовано полностью. На место ЧП незамедлительно выехал врио Губернатора Александр Авдеев, прервав рабочую поездку в Ковровский и Гороховецкий районы.

На месте происшествия проводится оценка повреждений, сюда уже прибыл автокран: чтобы восстановить движение по трассе, пешеходный переход необходимо демонтировать и переместить за границы проезжей части. Принято решение не резать конструкцию, а перемещать ее целиком.

- Совместно с ГИБДД организованы объездные маршруты, обеспечена безопасность на них. Также организовано взаимодействие с московскими и нижегородскими коллегами по доведению информации о маршрутах объезда до водителей посредством информационных табло. Кроме того, соответствующие метки поставлены на Яндекс-картах, сообщения передаются и по радио – на частоте, используемой дальнобойщикам, - сообщил Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области

Предложены пути объезда по региональной сети автомобильных дорог: А-108; Дубки-Киржач; Кольчугино-Киржач; Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики.

- Предварительно, трал с крупногабаритным грузом, следовавший по маршруту Сызрань-Санкт-Петербург, не прошёл по высоте и повредил надземный пешеходный переход. Вопрос – как было выдано разрешение, а оно имеется. Сейчас наиважнейшая задача – восстановить движение по М-7, планируем закончить все работы до 6 часов вечера. Пока водителям предлагается объезжать место происшествия по маршруту Покров – Киржач – Кольчугино - Ставрово. Далее будем решать задачу по организации пешеходного перехода на этом участке в Лакинске. Будем обсуждать это с руководством трассы М-7, - заявил Александр Авдеев.