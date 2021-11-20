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Происшествия20 ноября 2021 14:40

Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту обрушения пешеходного перехода пол Лакинском

Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Прокуратура Владимирской области организовала проверка по факту обрушения пешеходного перехода. Предварительно установлено, что 20 ноября 2021 года около 13.30 на федеральной трассе М-7 "Волга" в Лакинске произошло частичное обрушение конструкции пешеходного перехода.

Инцидент произошел после того, как его задел грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз по маршруту «Сызрань-Санкт-Петербург». В настоящее время движение на данном участке полностью остановлено. Прокуратурой во взаимодействии с органами полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается размер причиненного ущерба. Будет дана оценка законности выдачи специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза и формирования маршрута передвижения. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.

Напомним, из-за аварии движения юе на федеральной трассе полностью перекрытр. У пяти часам вечера ввтомобиль с негабаритным грузом освободили из-под пролетного строения. Ликвидация последствий происшествия продолжается. В ближайшее время откроют движение в сторону Владимира.