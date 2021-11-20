Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту обрушения пешеходного перехода пол Лакинском

Прокуратура Владимирской области организовала проверка по факту обрушения пешеходного перехода. Предварительно установлено, что 20 ноября 2021 года около 13.30 на федеральной трассе М-7 "Волга" в Лакинске произошло частичное обрушение конструкции пешеходного перехода.

Инцидент произошел после того, как его задел грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз по маршруту «Сызрань-Санкт-Петербург». В настоящее время движение на данном участке полностью остановлено. Прокуратурой во взаимодействии с органами полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается размер причиненного ущерба. Будет дана оценка законности выдачи специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза и формирования маршрута передвижения. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.

Напомним, из-за аварии движения юе на федеральной трассе полностью перекрытр. У пяти часам вечера ввтомобиль с негабаритным грузом освободили из-под пролетного строения. Ликвидация последствий происшествия продолжается. В ближайшее время откроют движение в сторону Владимира.