Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 ноября 2021 13:34

Концепцию Владимирского многофункционального спортивного центра разработают в следующем году

Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Влпдимире все же построят многофункциональный спортивный комплекс, земельный участок под который АО «ДОМ.РФ» уже передало в собственность Владимирской области. Как уверяют в областной администрации, создание такого объекта позволит областным спортивным школам олимпийского резерва осуществлять свою деятельность в современном спортивном комплексе, имеющем необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса, а также будет способствовать привлечению населения города к занятиям физической культурой и спортом. Кстати, горожане не раз сетовали на то, как не хватает в областной столице такого комплекса.

Врио губернатора Александр Авдеев поручил департаменту физической культуры и спорта разработать концепции этого спорткомплекса в 2022 году. В концепции должны быть четко определены объем капитальных вложений в строительство и объем средств на эксплуатацию объекта, проработаны технологические решения с учетом лучших практик функционирования подобных комплексов. Также будет сделан расчет экономической целесообразности строительства 50-метрового бассейна, построить который тоже просят жители.