Под Лакинском грузовик снес надземный пешеходный переход

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, 20 ноября около 13:30 (МСК) на 152-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в г.Лакинск Владимирской области произошло ДТП. Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть.

Движение по участку трассы перекрыто в обе стороны. Объехать место происшествия можно через Ставрово – Вишневый – Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Ведется информирование пользователей дорог по 15 радиоканалу. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации.

На месте ДТП работают ГИБДД и МЧС. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород приступили к ликвидации последствий происшествия, работает тяжелая техника.