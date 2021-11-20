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Общество20 ноября 2021 9:43

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались семь человек

А всего за время пандемии от новой инфекции ушло более 2300 человек
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 20 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,6 процента из них занято (1774), свободна 541 койка - это рекордное число за последние два месяца и больше, чем рекомендованные Минздравом 12%.

При этом в области продолжают болеть и умирать жители. Ща последние сутки 317 человек заболели коронавирусом, семь скончались - это на два человека меньше, чем накануне. Всего за период наблюдения в области отмечено 2380 летальных случаев. 53760 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 98 человек. .