Владимирскому предпринимателю грозит штраф за использование чужого товарного знака

В управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратился индивидуальный предприниматель Пестов В.С. с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности ООО «Форвард» за незаконное использование чужого товарного знака.

Проанализировав представленные заявителем сведения, Управление пришло к выводу о наличии в действиях ООО «Форвард» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и выразившегося в незаконном использовании чужого товарного знака «ALETAN» при размещении информации, связанной с реализацией мебели, на нескольких сайтах. За совокупность выявленных нарушений в отношении юридического лица ООО «Форвард» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, материалы административного дела переданы в суд для привлечения виновного лица к административной ответственности.

Рассмотрев представленные Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области материалы и доказательства, выслушав позицию представителей, суд пришел к выводу о виновности ООО «Форвард» в совершении административного правонарушения. Вынесено решение о привлечении ООО «Форвард» к административной ответственности. Юридическому лицу грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей