Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 317 человек

На территории Владимирской области 20 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 317 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 69 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Муромском, 37 сл. в Ковровском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Юрьев-Польском, 14 сл. в Суздальском, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Петушинском, 13 сл. в Александровском, 12 сл. в Собинском, 12 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Киржачском, 8 сл. в Камешковском, 8 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Меленковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 287 случаев заболевания, из них 16 207 сл. в г. Владимире, 7990 сл. в Гусь-Хрустальном, 7668 сл. о. Муром, 6158 сл. в Ковровском, 3507 сл. в Александровском, 3438 сл. в Петушинском, 2901 сл. в Юрьев-Польском, 2979 сл. в Вязниковском, 2947 сл. в Кольчугинском, 2884 сл. в Суздальском, 2346 сл. в Собинском, 2349 сл. в Киржачском, 1777 сл. в Меленковском, 1688 сл. в Гороховецком, 1455 сл. в Камешковском, 1249 сл. в Селивановском, 957 сл. в Судогодском, 787 сл. в г. Радужном.