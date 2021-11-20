Владимирский предприниматель с нарушениями торговал лекарствами

Во Владимирской области сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в деятельности предпринимательницы, занимающейся фармацевтической деятельностью.

При проверке выяснилось, что лекарственные препараты хранились с нарушением температурного режима. Кроме этого, отсутствовало свидетельство о поверке прибора для измерения температуры и влажности воздуха, а также журнал учета регистрации температуры и влажности воздуха. Кроме этого, не был представлен сертификат специалиста.

Было возбуждено об административном правонарушении (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ). В ноябре Арбитражный суд Владимирской области признал предпринимательницу виновной и вынес постановление о наказании в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.