Во Владимире на трассе М-7 закрывается левый поворот на Семязино

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», на 10 километре федеральной трассы М-7, подъезд к Иваново, в ближайшее время установят разделительные барьеры, и повернуть на улицу Пригородную со стороны перекрестка с Московским шоссе будет уже невозможно.

Развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно будет как раз на перекрестке с Московским шоссе и проспектом Ленина, а для разворота в сторону Москвы придется ехать до светофора на перекрестке с бульваром Художника Иванова. При этом дорожники обещают увеличить интервалы светофоров, разрешающих поворот налево.

Разговоры о ликвидации левого поворота в сторону Семязино среди автолюбителей идут давно. К сожалению, аварии здесь не редкость из-за неудобного расположения самого поворота. По сведениям Госавтоинспекции, с 2018 по 2021 год здесь случилось семь ДТП, в которых травмы получили 10 человек.