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Общество19 ноября 2021 15:27

Мэрия Владимира расторгла контракт с фирмой, занимавшейся проектом реставрации "Художки"

Судьба кинотеатра вновь под вопросом
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На прошедшем заседании комитета по строительству владимирского Горсовета стало известно, что идее мэрии отремонтировать здание бывшего кинотеатра "Художественный" за счет городского бюджета и сделать из него досуговый центр не суждено сбыться в ближайшее время.

Администрация города со слов заместителя главы администрации Сергея Сысуева расторгла контракт с фирмой "Градпроект", которая за 1,3 миллиона рублей должна была представить проект будущего досугового центра. У подрядчика был год на выполнение требований мэрии, но "Градопроект" не сумел их выполнить к октябрю 2021 года. Поэтому мэрия и инициировала процесс расторжения контракта в одностороннем порядке.

Сергей Сысуев пообещал, что мэрия не бросит проект и будет пытаться восстановить кинотеатр за счет городского бюджета и дальше. Однако теперь нет ни сроков реализации этих планов, ни предприятия, которое бы взялось за это.