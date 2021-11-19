В Гусь-Хрустальном районе обнаружены тела трех маленьких детей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в настоящее время надзорное ведомство проводит проверку по факту гибели троих детей — двух мальчиков и девочки 8 и 9 лет. Накануне днем их тела были обнаружены на берегу местного водоема с признаками утопления.

На место ЧП выезжало руководство районной прокуратуры. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и проводят опрос педагогов, родственников и одноклассников погибших.

В том числе будет дана оценка работе органов системы профилактики. В региональном Следкоме пока не комментируют произошедшее.