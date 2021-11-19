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Происшествия19 ноября 2021 13:40

В Вязниках заключенного осудят за попытку сбежать из колонии-поселения

Мужчину обвиняют в побеге из-под стражи во время работ на заводе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Вязниковского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному на мужчину, обвиняющегося в побеге из-под стражи.

Как установлено в ходе следствия, 11 февраля текущего года его приговорили к исправительным работам, которые затем были заменены на срок в колонии-поселении.

Для этого 10 августа мужчина прибыл в колонию поселение-9 регионального УФСИН России в Вязники, и был привлечен к труду на заводе «ОСВАР», где он работал грузчиком.

Однако 9 сентября заключенный решил сбежать, так как должным образом его никто не охранял. Он ушел с территории завода и уехал в Муром, где его в тот же день задержали полицейские.

Если его вина будет доказана, мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы, которые он может провести уже в обычной исправительной колонии. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский районный суд.