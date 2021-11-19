В мэрии Владимира переходят на пятилетние контракты с пассажироперевозчиками

В администрации города Владимира собираются перейти на пятилетний формат заключения контрактов с компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"При этом в муниципальные контракты внесены положения об ответственности компаний-перевозчиков за соблюдение заявленного числа машин, интервалов движения и других условий муниципальных контрактов. Введение штрафных санкций по отношению к перевозчикам, нарушающим контрактные обязательства, повысит конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и качество транспортного обслуживания жителей и гостей города", - сообщается в официальном пресс-релизе.

Первым на работу по долгосрочному муниципальному контракту перейдет победитель конкурса на автобусном маршруте №27. Документы для участия в конкурсе на этот маршрут принимаются до 23 ноября. В настоящее время готовятся к размещению документация для проведения конкурсов на перевозку пассажиров по автобусным маршрутам №№11 и 25.