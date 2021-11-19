Ковровчанка выплатила полумиллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

В Коврове женщине запретили проводить сделку по квартире из-за долга по алиментам более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления судебных приставов, 36-летняя женщина обязана была по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере четверти от всех видов заработка. Мать не исполняла свои родительские обязанности с 2018 года,тем самым накопила задолженность перед дочерью в размере более 500 тысяч рублей.

Судебный пристав в рамках исполнительного производства установил, что женщина является собственником доли в двухкомнатной квартире. В итоге представитель закона наложил ограничения на распоряжение недвижимым имуществом. Эта мера вынудила ковровчанку рассчитаться с долгом, так как женщина как раз собиралась продавать жилплощадь. В результате, несовершеннолетний ребенок получил более 500 тысяч рублей, а сам женщина вернула себе право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.