В Гусь-Хрустальном районе жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

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18 ноября в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от квартир в новом доме на улице Театральной, 52. Свои жилищные условия улучшат 72 человека.

В четырёхэтажном двухподъездном доме − 35 квартир, из них: 26 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 3 трёхкомнатные квартиры. Все они полностью готовы к эксплуатации. В квартирах установлены газовые плиты и индивидуальное отопление. Жилые помещения имеют внутреннюю отделку: покрытие пола и стен, пластиковые окна, межкомнатные и входные двери. Благоустроена и территория у дома. Во дворе установлена детская площадка, у подъездов есть скамейки и урны, каждый вход оборудован пандусом. На первом этаже расположена общая комната для колясок, комната для уборочного инвентаря.

Напомним, что во Владимирской области на расселение 329 многоквартирных домов, признанных аварийными, в период с 2019 по 2024 годы предусмотрено финансирование в объёме 4,5 млрд рублей. В 2021 году планируется переселить 1230 человек. Осталось дать новое жилье еще 423 жителям области.