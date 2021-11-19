В Юрьев-Польском инспекторы ГИБДД провели массовую проверку автобусов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 18 ноября на территории Юрьев-Польского района состоялись сплошные проверки, в ходе которых инспекторы останавливали исключительно автобусы в рамках соответствующей операции.

Вместе с инспекторами в рейде принимали участие сотрудники автодорожного надзора.

У перевозчиков проверяли наличие лицензий, путевую документацию, а также прохождение водителями предрейсового осмотра и техническое состояние машин.

В общей сложности было проверено 10 автобусов, в семи случаях было выявлено семь нарушений, среди которых имелось отсутствие техосмотра и непристегнутые ремни. По всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Такие же рейды будут проводиться и в других муниципалитетах региона.