В Селивановской ЦРБ пока не будут разворачивать ковидный госпиталь

Недостаток достоверной информации породил волнения и у жителей Селиванова. Они уверены, что их ЦРБ целиком перейдет под ковидный госпиталь, а оказание плановой помощи будет прекращено.

По информации департамента здравоохранения, больницу ждет ремонт и подготовка к возможному развертыванию на базе ЦРБ специализированного отделения. Но на данный момент наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости COVID-19, и такой необходимости нет. Площадка рассматривается в качестве резервной, на случай неблагоприятного сценария развития событий.

Депутат Ирина Кирюхина предложила рассмотреть в качестве возможного варианта для развертывания ковидных коек практически пустующее здание 2 роддома во Владимире (на ул. Офицерской).

- Это обсервация, там есть 4 входа, помещение пустует с 2019 года, - сообщила Кирюхина.