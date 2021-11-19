Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 9:30

В Селивановской ЦРБ пока не будут разворачивать ковидный госпиталь

Ситуация с коронавирусом немного стабилизировалась
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Недостаток достоверной информации породил волнения и у жителей Селиванова. Они уверены, что их ЦРБ целиком перейдет под ковидный госпиталь, а оказание плановой помощи будет прекращено.

По информации департамента здравоохранения, больницу ждет ремонт и подготовка к возможному развертыванию на базе ЦРБ специализированного отделения. Но на данный момент наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости COVID-19, и такой необходимости нет. Площадка рассматривается в качестве резервной, на случай неблагоприятного сценария развития событий.

Депутат Ирина Кирюхина предложила рассмотреть в качестве возможного варианта для развертывания ковидных коек практически пустующее здание 2 роддома во Владимире (на ул. Офицерской).

- Это обсервация, там есть 4 входа, помещение пустует с 2019 года, - сообщила Кирюхина.