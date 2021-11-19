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Общество19 ноября 2021 9:25

Во Владимирской области срываются сроки ремонта сразу нескольких учреждений здравоохранения

Об этом рассказал директор облздрава Константин Баранов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Депутаты «социального» комитета Заксобрания пригласили на свое заседание нового директора облздрава Константина Баранова. Он рассказал о проблемах, который существуют на сегодняшний день.

Существует большой риск невыполнения капремонта в Иваново-Эсинской амбулатории Ковровской ЦРБ. Уже нарушены все сроки, идут разбирательства. Встали работы в Искровской амбулатории (Александровский район) – подрядчик объясняет простой отсутствием денег на стройматериалы. В Киржачской ЦРБ все идет к расторжению контракта. Не состоялся аукцион на капремонт Мезиновской амбулатории, Перовского ФАПа в Гусь-Хрустальном районе. Есть и другие проблемные объекты, которые ставят под угрозу исполнение нацпроекта в регионе. В департаменте уверяют – каждый такой случай на контроле, меры предпринимаются.

Список «неблагополучий» дополнили депутаты. Мелехово. По плану реконструкция больницы уже должна быть в разгаре, а по факту только-только снесли перекрытия между этажами. К тому же местным жителям не организовали удобную замену на время ремонта, не объяснили, как и куда им обращаться. Закономерно возник очаг социальной напряженности. Баранов признал недоработку. Уже выезжал лично на место, беседовал с жителями. Объект - на усиленном контроле.