Во Владимирской области срываются сроки ремонта сразу нескольких учреждений здравоохранения

Депутаты «социального» комитета Заксобрания пригласили на свое заседание нового директора облздрава Константина Баранова. Он рассказал о проблемах, который существуют на сегодняшний день.

Существует большой риск невыполнения капремонта в Иваново-Эсинской амбулатории Ковровской ЦРБ. Уже нарушены все сроки, идут разбирательства. Встали работы в Искровской амбулатории (Александровский район) – подрядчик объясняет простой отсутствием денег на стройматериалы. В Киржачской ЦРБ все идет к расторжению контракта. Не состоялся аукцион на капремонт Мезиновской амбулатории, Перовского ФАПа в Гусь-Хрустальном районе. Есть и другие проблемные объекты, которые ставят под угрозу исполнение нацпроекта в регионе. В департаменте уверяют – каждый такой случай на контроле, меры предпринимаются.

Список «неблагополучий» дополнили депутаты. Мелехово. По плану реконструкция больницы уже должна быть в разгаре, а по факту только-только снесли перекрытия между этажами. К тому же местным жителям не организовали удобную замену на время ремонта, не объяснили, как и куда им обращаться. Закономерно возник очаг социальной напряженности. Баранов признал недоработку. Уже выезжал лично на место, беседовал с жителями. Объект - на усиленном контроле.