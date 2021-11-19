Во Владимирской области разыскивается калининградский насильник

Фоторобот. Предоставлено СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, правоохранительные органы Калининградской области разыскивают мужчину,совершившего в 2015 году на территории региона серию преступлений против половой свободы женщин.

Его приметы по состоянию на тот момент: на вид 22-25 лет, рост около 175 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, живот не выступающий, волосы светлые, короткие, лицо круглое, щетина отсутствует.

Из особых примет выделяется отсутствие одного из передних зубов справа на верхней челюсти, а также татуировка на позвоночнике в виде семи колец в форме чакр от шеи до поясницы. Также на икре правой ноги имеется цветная татуировка в виде овала, а в паховой области — шрам длиной 8-10 сантиметров.

Шесть лет назад разыскиваемый носил темно-зеленую куртку и черные джинсы.

Всех, кто может знать о местонахождении этого гражданина, следователи просят сообщить по телефону 8-911-499-28-75