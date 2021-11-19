Житель Александрова сядет на 12 лет за убийство знакомого

38-летнего жителя Александрова признали виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 4 до 7 часов утра 1 января возле одного из домов в Александрове, в ходе распития спиртного между мужчинами произошел словесный конфликт. Обвиняемый с силой ударил ножом в шею своему знакомому. От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину обвиняемый не признал, пояснив, что действовал в рамках необходимой обороны.

С этой версией подсудимого коллегия присяжных не согласилась. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.