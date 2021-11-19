В селе Павловское спортивную площадку оборудовали с нарушением срока

Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку реализации нацпроекта «Демография».

16 августа текущего года между муниципальным бюджетным учреждением «ФОК» и «СН Группа» был заключен муниципальный контракт на сумму 1,9 млн рублей, в рамках которого компания должна была в течение 10 дней закупить и смонтировать спортивно-технологическое оборудование на площадке для подготовки и сдачи нормативов ГТО в селе Павловское.

Проверкой установлено, что спортивное оборудование поставлено и смонтировано с нарушением срока.

Кроме этого 6 сентября заказчик выявил несоответствие установленного спортивного оборудования техническим характеристикам. Данные недостатки не были устранены. Поэтому работы не приняли.

Между тем "ФОК" не требует начисления пени за каждый день просрочки. Межрайонным прокурором в адрес главы администрации Суздальского района и ООО «СН Группа» внесены представления.