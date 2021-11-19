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Здоровье19 ноября 2021 7:41

Во Владимирской области 19 ноября коронавирус подтвержден у 320 человек

Ситуация немного стабилизировалась
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Во Владимирской области 19 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 заболевших во Владимире, 40 - в Муромском, 39 - в Ковровском, 34 - в Гусь-Хрустальном. 16 случаев в Юрьев-Польском, 14 - в Петушинском, по 13 - в Суздальском, Кольчугинском и Киржачском районах, 12 - в Вязниковском, 11 - в Александровском, 10 - в Собинском, 9 - в Камешковском, по 7 заболевших в Гороховецком и Меленковском, по 5 - в Судогодском и Селивановском районах, 2 случая в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 970 случаев заболевания (16 138 сл. в г. Владимире, 7955 сл. в Гусь-Хрустальном, 7630 сл. о. Муром, 6121 сл. в Ковровском, 3494 сл. в Александровском, 3425 сл. в Петушинском, 2886 сл. в Юрьев-Польском, 2966 сл. в Вязниковском, 2935 сл. в Кольчугинском, 2870 сл. в Суздальском, 2334 сл. в Собинском, 2338 сл. в Киржачском, 1771 сл. в Меленковском, 1682 сл. в Гороховецком, 1447 сл. в Камешковском, 1241 сл. в Селивановском, 953 сл. в Судогодском, 784 сл. в г. Радужном).