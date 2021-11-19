Во Владимирской области 19 ноября коронавирус подтвержден у 320 человек

Во Владимирской области 19 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 заболевших во Владимире, 40 - в Муромском, 39 - в Ковровском, 34 - в Гусь-Хрустальном. 16 случаев в Юрьев-Польском, 14 - в Петушинском, по 13 - в Суздальском, Кольчугинском и Киржачском районах, 12 - в Вязниковском, 11 - в Александровском, 10 - в Собинском, 9 - в Камешковском, по 7 заболевших в Гороховецком и Меленковском, по 5 - в Судогодском и Селивановском районах, 2 случая в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 970 случаев заболевания (16 138 сл. в г. Владимире, 7955 сл. в Гусь-Хрустальном, 7630 сл. о. Муром, 6121 сл. в Ковровском, 3494 сл. в Александровском, 3425 сл. в Петушинском, 2886 сл. в Юрьев-Польском, 2966 сл. в Вязниковском, 2935 сл. в Кольчугинском, 2870 сл. в Суздальском, 2334 сл. в Собинском, 2338 сл. в Киржачском, 1771 сл. в Меленковском, 1682 сл. в Гороховецком, 1447 сл. в Камешковском, 1241 сл. в Селивановском, 953 сл. в Судогодском, 784 сл. в г. Радужном).