Владимирские общественники добились ремонта дороги, ведущей к пяти населенным пунктам

фото ОНФ по Владимирской области

Эксперты Народного фронта во Владимирской области помогли жителям деревень Лизуново, Лесные Озера, Гидеево, Перематкино, Ивановское в Александровском районе добиться ремонта единственной дороги, ведущей в населенные пункты. Более тысячи местных жителей теперь смогут комфортно добираться до работы и обратно.

Об убитой дороге общественникам сообщили обеспокоенные жители поселка Лесные Озера. Они неоднократно обращались с жалобами на ненормативное содержание участка дороги протяженностью 600 метров, но чиновники говорили об отсутствии финансирования.

«Требовалось починить убитый участок дороги протяженностью в 600 метров. На нем была «полоса препятствий» из огромных ям и колдобин, которые водители объезжали с большим трудом. Совместно с районной администрацией и управлением автомобильных дорог региона решение было найдено, – отметила член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина.

В начале ноября участок дороги, на который жаловались жители, был приведен в нормативное состояние – обустроен защитный слой покрытия. Теперь жители комфортно смогут добираться до работы, соцобъектов и домой.