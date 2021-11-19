Под Владимиром на Клязьме задержаны браконьеры с электроудочкой

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях полицейскими были задержаны 28 и 30-летние местные жители, которые на Клязьме с резиновой лодки пытались ловить рыбу так называемым «электросачком» - браконьерской снастью, более известной, как электроудочка, ловля на которую запрещена.

В ходе осмотра в лодке у подозреваемых была обнаружена рыба разных видов, среди которой такие обитатели местных акваторий, как щука, карась, плотва, налим, судак, густера, окунь, язь и уклейка — одним, словом, электротоком «выбивалась» вся рыба без разбора. Общая сумма ущерба составила более 51 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Расследование продолжается.