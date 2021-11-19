Каждый десятый владимирец тратит на еду и коммуналку до 25 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и сотрудников компаний Центрального федерального округа, в том числе, из Владимирской области, и выяснила, сколько денег ежемесячно у них уходит на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).

Более трети (38%) респондентов отметили, что на основные нужды каждый месяц тратят более 30 тысяч рублей. Примерно у каждого пятого уходит на это 25-30 тысяч рублей, у каждого десятого – 20-25 тысяч рублей. 19% опрошенных тратит от 15 до 20 тысяч, остальные 15% - менее 15 тысяч рублей.

- 73% владимирцев заявили, что их не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. Об обратном заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR, - комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

По мнению 35% опрошенных ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тысяч рублей, 21% максимальной суммой назвали 11-15 тысяч рублей, ещё 18% - 16-20 тысяч рублей.

Отдавать за коммунальные услуги жители региона готовы гораздо меньше: 30% считают, что эти траты не должны быть больше 5 тысяч рублей. Максимальное количество денег, которое ежемесячно готовы отдавать за коммуналку ещё 45% респондентов – 5-9 тысяч рублей. Аналогичную сумму 35% людей считают нормальной ежемесячной тратой на транспорт/бензин.