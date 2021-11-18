Александровец за убийство знакомого получил двенадцать лет

18 ноября Александровским городским судом с участием присяжных вынесен приговор местному жителю. Напомним, что вердиктом коллегии присяжных заседателей 12 ноября горрданин признан виновным в убийстве.

Установлено, что 1 января 2021 года в период времени с 04 до 07 часов утра возле одного из домов на улице Совхоз Правда в Александрове Владимирской области, в ходе словесного конфликта, переросшего в обоюдную борьбу, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомому с силой удар ножом шею. Колото-резаное ранение с повреждением глотки и гортани стало причиной смерти потерпевшего 2 января в местной больнице от геморрагического шока.

В судебном заседании александровец вину в совершении указанного преступления не признал. При этом он пояснил, что в новогоднюю ночь в машине между ними возник конфликт. Выйдя из автомобиля, знакомый ударил его первым и затем продолжил избиение, а он просто оборонялся. С данной версией подсудимого коллегия присяжных не согласилась. На основании приведенных государственным обвинителем доказательств ею вынесен вердикт о виновности горожанинав совершении преступления, по решению суда он получил двенадцать лет колонии. Приговор в законную силу не вступил.