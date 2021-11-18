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Происшествия18 ноября 2021 14:56

В Вязниках пожарные потушили загоревшийся одноэтажный дом

Происшествие случилось около 11 часов утра на улице Колпакова
Алексей КОТМЫШЕВ

В 11.07 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем доме по адресу: улица Колпакова, 11.

К месту происшествия выехали 12 сотрудников Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона на трех спецмашинах. По прибытию на место пожарные увидели, что из-под кровли деревянного дома валит густой дым.

Звено газодымозащитников пробралось внутрь и ликвидировало пожар, не дав ему перекинуться на соседние дома и постройки. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.