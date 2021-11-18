Житель Кольчугино украл с киржачского предприятия 300 метров электрокабеля

Сотрудники уголовного розыска киржачского отделения МВД России завели уголовное дело на 49-летнего жителя Кольчугино. Его обвиняют в краже электрического кабеля.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, сообщение о краже поступило в полицию одного из киржачских предприятий. Его владельцы заявили, что пропали 300 метров электрического кабеля. Причиненный ущерб составил более 30 000 рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. И вышли через какое-то время на подозреваемого из Кольчугино. В содеянном мужчина сознался, пояснив, что похищенное продал.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность мужчины к совершению других имущественных преступлений.